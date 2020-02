Luxe: Comment valoriser les produits d'exception produits sur le continent ?

France 24 • 04/02/2020 à 16:55

Comment transformer les savoirs-faire du continent en capital social et en pilier prospère et pérenne pour les économies des différents pays? On en parle avec notre invitée Nelly Wandji, entrepreuneure, commissaire d'expositions, galeriste et dénicheuse de talents. Passionnée, elle veut valoriser les créations "made in Africa" à travers des produits d'exception.