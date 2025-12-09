Des policiers procèdent à des fouilles dans la cité des Oliviers au nord de Marseille, l'un des 15 sites de la ville concerné par l'"opération d'ampleur" annoncée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jacques Witkowski, pour lutter contre le narcotrafic. (COMPLÈTE VIDI87K7463_FR) IMAGES
Lutte contre le narcotrafic : des policiers en intervention dans une cité à Marseille
