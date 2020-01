Lutte contre le harcèlement scolaire : une reconnaissance tardive et progressive

France 24 • 03/01/2020 à 18:00

En France, un élève sur dix dit souffrir de harcèlement à l'école. De l'anxiété au décrochage scolaire, voire au suicide, les conséquences de ce phénomène peuvent être graves et diverses. Pour lutter contre ce fléau, le ministère de l'Éducation a lancé une série de mesures. Elles visent notamment à aider professeurs et encadrants à identifier les situations à risque et à y répondre, avec l'aide d'élèves formés à la lutte contre le harcèlement. Nos journalistes se sont rendus dans une école pour comprendre le rôle de ces "ambassadeurs" contre le harcèlement.