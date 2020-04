Lutte contre le COVID-19 au Brésil : Tester à tout prix

France 24 • 30/04/2020 à 11:35

Dans Cap Amériques cette semaine, nous vous emmenons à Rocinha, l'une des plus grandes favelas du #Brésil. Ici, la majorité des habitants sont agents sanitaires, employés domestiques ou vendeurs ambulants, et retourner au travail, c'est s'exposer à une contamination au #coronavirus. La solution : tester massivement la population. Le ministère de la santé a annoncé la distribution de plus de 46 millions de tests. Mais pour l'instant, on est très loin du compte.