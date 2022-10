information fournie par AFP Video • 07/10/2022 à 08:31

Avant le second tour de scrutin du 30 octobre, le candidat de gauche à la présidence, Luiz Inacio Lula da Silva, mène un rassemblement dans son fief de Sao Bernardo do Campo, dans l'État de Sao Paulo, aux côtés de son colistier Geraldo Alckmin et du candidat au poste de gouverneur de l'État, Fernando Haddad. IMAGES