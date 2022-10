information fournie par AFP Video • 30/10/2022 à 14:44

L'ancien président brésilien de gauche et actuel candidat Luiz Inacio Lula da Silva dépose son bulletin de vote à Sao Bernardo do Campo, dans l'État de Sao Paulo, dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle contre le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro.