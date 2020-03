Lula: "Ce sont les riches qui coûtent cher, pas le combat contre la pauvreté"

France 24 • 05/03/2020 à 08:15

Dans la presse, ce jeudi 5 mars, un entretien avec l'ancien président brésilien Lula. La rencontre, aujourd'hui, à Moscou, entre le président russe et le président turc, pour tenter d'apaiser les tensions en Syrie. Le renforcement de la mobilisation contre le coronavirus, dont certains se demandent s'il ne génère pas un phénomène d'hystérie collective. Et le report de la sortie du prochain James Bond à cause, précisément, du Covid-19.