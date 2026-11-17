Depuis 80 ans, le cowboy solitaire enchante petits et grands. Figure emblématique du Far West inventée par Morris, ensuite rejoint par Goscinny, Lucky Luke nous embarque dans une nouvelle intrigue sur fond de fanatisme religieux : "Saint Lucky Luke", aux éditions Dargaud. Son auteur, Jul, a même offert la bande dessinée au pape Léon XIV.
Lucky Luke, 80 ans et bien vivant sous la plume de Jul
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