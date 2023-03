information fournie par AFP Video • 03/03/2023 à 16:31

"Je n'aime pas programmer ou annoncer les choses", a dit Luc Abalo, ex-star de l'équipe de France de handball, revenant sur l'annonce de sa retraite et ses projets. L'homme aux 289 sélections en Bleu, l'un des piliers de la génération des "Experts", réfléchissait déjà à arrêter avant les JO de Tokyo-2020, reportés d'un an à cause de la pandémie, où il a remporté le troisième titre olympique de sa carrière.