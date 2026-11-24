Le congrès des maires de France s'est ouvert. David Lisnard est candidat à sa réélection à la tête de l'association mais aussi candidat à la présidentielle. Pour Louis Giscard d'Estaing, maire UDI de Chamalières, "le calendrier de la candidature de David Lisnard n'est pas opportun". Sur la primaire de la droite et du centre, il se pose la question des "mérites d'une primaire si celui qui la gagne n'est pas soutenu par ses concurrents".
Louis Giscard d'Estaing (UDI) : "Il ne faut pas associer l'AMF à un projet politique personnel"
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