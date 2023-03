information fournie par AFP Video • 08/03/2023 à 11:53

Londres se réveille sous une fine couche de neige, un phénomène rare en mars, alors qu'une vague de froid débute au Royaume-Uni et devrait durer plusieurs jours. À Kinbrace, en Écosse, les températures ont chuté à moins 15,2 degrés Celsius, faisant de la nuit du 7 au 8 mars la plus froide enregistrée pour ce mois au Royaume-Uni depuis 2010. IMAGES de promeneurs de chiens, de passants et de jardins familiaux sur Clapham Common à Londres