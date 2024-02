Londres : Manifestation pro-israélienne soulignant le sort des otages à Gaza

information fournie par AFP Video • 04/02/2024 à 17:27

Devant le siège de la BBC à Londres, une manifestation pro-israélienne dénoncant le sort des otages du Hamas retenus à Gaza a lieu. La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque du Hamas qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes. En riposte, Israël a lancé une offensive militaire qui a fait 27.365 morts à Gaza, selon un bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste. Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza le 7 octobre, selon Israël, et 132 otages sont toujours retenus. IMAGES