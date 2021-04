AFP Video • 13/04/2021 à 08:15

Des Londoniens se dirigent vers les terrasses ensoleillés de la ville alors que certaines des restrictions anti-virus ont été levées en Angleterre. Les magasins non essentiels, les salles de sport et les salons de coiffure ont rouvert leurs portes, tandis que les restaurants et les pubs peuvent servir des boissons et des repas dans des espaces extérieurs.