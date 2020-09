Londres: l'artiste Ai Weiwei manifeste en soutien à Julian Assange

AFP Video • 28/09/2020 à 11:39

IMAGES L'artiste chinois Ai Weiwei rejoint le père de Julian Assange devant le tribunal de l'Old Bailey à Londres pour manifester contre la demande d'extradition du fondateur de WikiLeaks. Julian Assange est réclamé par la justice américaine qui veut juger l'Australien de 49 ans notamment pour espionnage. Il risque 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.