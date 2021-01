Londres: exposition en "réalité augmentée" sur les bords de la Tamise

AFP Video • 04/01/2021 à 13:01

Etonnante exposition d'art à Londres, sur les rives de la Tamise: invisibles à l'œil nu, les oeuvres ne peuvent être vues qu'en "réalité augmentée", via une application sur smartphone. Des sculptures numériques géantes et colorées, dont certaines planent au-dessus de la rivière, prennent vie à l'écran. Avec la fermeture des musées dans tout le Royaume-Uni du fait du Covid, l'exposition "Unreal City" offre au grand public un moyen sûr et "dématérialisé" de profiter de l'art, explique son conservateur, Daniel Birnbaum.