Le Royaume-Uni et la France soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire", assure le chef de la diplomatie britannique David Cameron, qui estime "essentiel que Poutine perde" la guerre. Londres et Paris "ont été de solides soutiens de l'Ukraine et continueront à l'être aussi longtemps que nécessaire", déclare M. Cameron lors d'un point de presse conjoint avec son homologue française Catherine Colonna. SONORE