France 24 • 18/11/2019 à 12:12

Loïc Prigent est réalisateur et journaliste. Il est depuis des années les yeux et les oreilles du monde de la mode, des défilés haute couture aux ateliers de création confidentiels. Un univers impitoyable qui sait aussi, et heureusement, rire de lui-même. "Passe-moi du champagne, j'ai un chat dans la gorge" (éd. Grasset) en est la démonstration.