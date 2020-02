Loi sur la citoyenneté en Inde : "La police est du côté des hindous, ils nous jettent des pierres"

France 24 • 27/02/2020 à 11:26

En Inde la loi sur la citoyenneté, évidemment discriminante envers les musulmans a fait s'embraser la capitale, témoin des heurts entre hindous et musulmans. Les deux camps sont victimes de pillages, incendies, ou jets de projectiles mais c'est la communauté et minorité musulmane qui est la plus touchée par les violences.