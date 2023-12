information fournie par AFP Video • 19/12/2023 à 11:52

"Mon sentiment depuis le départ de cette commission mixte paritaire, c'est que les macronistes n'ont plus aucun principe, plus aucune conviction. Ils sont en train de donner une victoire idéologique à l'extrême (...), ils sont en train de faire de ce texte un tract du Front national des années 80. Il leur reste quelques heures pour se ressaisir", considère Ian Brossat, sénateur PCF et membre de la comission mixte paritaire (CMP). SONORE