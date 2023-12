information fournie par AFP Video • 19/12/2023 à 11:51

"On a déjà 26 articles sur 27 du projet initial qui sont retenus dans les négociations entre les députés et les sénateurs (...), je reste très confiante", déclare la députée Renaissance Violette Spillebout alors que la commission mixte paritaire (CMP), réunissant des députés et des sénateurs chargés de trouver un compromis sur le projet de loi immigration reprend mardi matin, avant un vote prévu dans chaque chambre mardi en soirée. SONORE