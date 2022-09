Liz Truss, nouvelle M. Tchatcher ? L'ancienne cheffe de la diplomatie remplace B. Johnson

information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 20:21

Elle veut incarner une nouvelle Margaret Thatcher et doit affronter une crise énergétique, économique et sociale. Liz Truss va devenir la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni. L'ancienne ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson compte défendre la dérégulation, la baisse des impôts, l'envoi des migrants clandestins au Rwanda et veut se débarrasser de tout ce qui reste en matière de législation européenne post-Brexit. Sera-t-elle la nouvelle Dame de fer ?