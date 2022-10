information fournie par France 24 • 06/10/2022 à 13:12

Aux abois après un premier mois calamiteux aux affaires, Liz Truss tente déjà de convaincre le parti conservateur de la maintenir à la tête du gouvernement britannique. Son discours en clôture du congrès Tory peut-il la sauver ?

On va plus loin avec Patricia Allemonière et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la Russie qui tente de faire main basse sur l’électricité ukrainienne de la centrale de Zaporijjia.