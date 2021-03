Livraison de près de 4 millions de doses de vaccins gratuits via Covax au Nigeria

AFP Video • 02/03/2021 à 18:58

IMAGES Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, reçoit des doses de vaccins contre le Covid-19, financées par le dispositif Covax qui vise à en fournir aux pays à faible revenu. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% des plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays immense, très peuplé, aux conditions météorologiques difficiles et où les routes sont difficilement praticables.