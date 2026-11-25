"C'est la victoire d'une association des maires de France qui veut rester indépendante", savoure David Lisnard après sa réelection à la tête de l'Association des maires de France (AMF), et alors que sa candidature pour Nouvelle Energie à l'élection présidentielle connait ses dernières semaines une poussée dans les sondages. SONORE
Lisnard réélu à la tête de l'AMF: "c'est la défaite des intrigues, des ingérences"
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