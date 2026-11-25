"Tant mieux pour lui, s'il a été élu, au moins il sera élu là", réagit le candidat de La France Insoumise à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon après la réelection de David Lisnard, lui aussi en lice pour l'Élysée, à la tête de l'Association des maires de France, en marge des Assises de l'économie de la mer à Montpellier. SONORE
Lisnard réélu à l'AMF: "Tant mieux pour lui, au moins il sera élu là" (Mélenchon)
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