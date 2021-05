Lille au sommet de la Ligue 1, mais dans un gouffre financier

France 24 • 24/05/2021 à 10:32

Après une dernière victoire face à Angers, le Losc s'est assuré le titre de champion de France de Ligue 1. Malgré les millions d'euros que représentent ce trophée et la qualification en Ligue des champions, le club de Lille est loin d'être sorti d'affaire, d'un point de vue financier. Son modèle économique est à bout de souffle, à l'image de plusieurs clubs de Ligue 1, terrassés par plus d'un an de fermeture de stades, mais aussi par la défaillance du diffuseur Mediapro.