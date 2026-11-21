Quelques milliers de personnes manifestent dans les rues de Lille pour le sixième samedi de mobilisation à l'appel des syndicats, organisations de jeunesse et gilets jaunes, en contestation contre la vie chère et pour la défense des services publics.
Lille : 6e samedi de mobilisation
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