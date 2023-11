information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 23:39

En Ligue Europa, le Toulouse FC a surpris Liverpool et s'est vengé après le naufrage d'Anfield. L'OM s'est imposée sur la pelouse de l'AEK Athènes (2-0) et le Stade Rennais a triomphé à domicile (3-1) contre le Panathinaïkos. Gare au péril vieux : Pepe, du FC Porto, et Olivier Giroud, du Milan AC, sévissent encore et font tomber les records. Warren Zaïre-Emery, 17 ans, appelé en équipe de France : le prodige du PSG est-il l'avenir des Bleus ?