Ligue Europa : l'OM enfin souriant après la victoire face à l'AEK

information fournie par France 24 • 28/10/2023 à 10:12

L'Olympique de Marseille a enfin retrouvé le sourire en battant l'AEK Athènes en Ligue Europa. Les supporters des deux équipes ont fraternisé, ce qui fait du bien dans le contexte actuel. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce week-end en Liga. Les Catalans, qui comptent sur leurs jeunes joueurs, ont l'occasion de prendre la tête du classement, mais les Merengues sont également ambitieux. Le dernier carré de la Ligue Africaine de Football est connu. L'Espérance et le Wydad ont assuré à domicile, tandis qu'Al Ahly et les Mamelodi Sundowns ont connu plus de difficultés. Qui succédera à Karim Benzema au Ballon d'Or ? Un champion du monde ou un vainqueur de la Ligue des champions ?