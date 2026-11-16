L’équipe de France n’a pas brillé mais a battu la Turquie (2-1) pour la dernière journée de Ligue des nations. Grâce à cette victoire difficile, les Bleus terminent en tête du groupe A1 et sont qualifiés en quarts de finale.
Ligue des nations : la France bat la Turquie et se qualifie pour les quarts
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