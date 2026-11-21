Voilà une occasion de prendre leur revanche. Battus par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, en juillet dernier, les Bleus retrouveront la Roja en quarts de finale de la Ligue des nations, en mars prochain.
Ligue des nations : L'équipe de France retrouve l'Espagne en quarts
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