Victoire douce-amère pour le PSG à Nice samedi soir. Le club de la capitale, plus que jamais leader de Ligue 1, a perdu pour de longs mois Désiré Doué, gravement blessé à un genou.
Ligue 1 : le Paris Saint-Germain enchaîne à Nice mais perd Désiré Doué
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