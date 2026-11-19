Alors que les perspectives de croissance pour 2027 continuent de se dégrader, la France se retrouve confrontée à un triple défi : soutenir le pouvoir d'achat, maîtriser ses finances publiques et préserver l'emploi. Entre hausse du SMIC, réduction du déficit public, adoption du budget 2027 et tensions sur les marchés obligataires, les choix économiques à venir pourraient peser durablement sur la trajectoire du pays. Liêm Hoang-Ngoc, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et secrétaire national à l'économie du Parti socialiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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