information fournie par AFP Video • 29/10/2021 à 16:05

Alors que le différend sur les droits de pêche post-Brexit entre le Royaume-Uni et la France s'intensifie, des pêcheurs britanniques se plaignent de ne pas avoir bénéficié du Brexit et de voir leur situation empirer, et accusent les pêcheurs industriels et la surpêche d'être à l'origine de leurs problèmes.