Libye : piège infernal

France 24 • 09/12/2019 à 18:01

France 24 vous propose un documentaire exclusif tourné en Libye, un pays une fois de plus déchiré par la guerre. Le 4 avril dernier, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est a lancé l'offensive pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Nos reporters ont parcouru durant quinze jours l'ouest libyen. Ils vous emmènent au plus près des combats dans le sud de la capitale. Cette nouvelle guerre pousse de plus en plus de migrants à prendre la mer au péril de leur vie.