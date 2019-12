Libye : La France et l'Egypte mettent en garde contre une escalade militaire

France 24 • 30/12/2019 à 22:34

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi appellent l'ensemble des acteurs internationaux et les Libyens à la plus grande retenue en Libye alors que la Turquie s'apprête à envoyer des troupes dans le pays. Ankara a conclu fin novembre deux accords avec le gouvernement libyen d'union nationale pour une coopération militaire. L'envoi des troupes turques doit être validé par le parlement début janvier.