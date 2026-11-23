Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué lundi deux attaques contre des navires russes menées au large de la Libye, quelques heures après l'appel de l'ONU à ouvrir une enquête sur des frappes dimanche contre des navires près de Benghazi.
Libye : l'Ukraine dit avoir attaqué deux navires russes
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