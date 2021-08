information fournie par AFP Video • 04/08/2021 à 19:16

IMAGES Des Libanais observent une minute de silence à 18h07 locales (15h07 GMT) exactement un an après l'explosion meurtrière qui a ravagé le port et une partie de la ville de Beyrouth, faisant 214 morts, plus de 6.500 blessés et ravagé des quartiers entiers de Beyrouth.