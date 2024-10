information fournie par AFP Video • 16/10/2024 à 19:52

Dans tout le Liban, les secouristes s'efforcent d'intervenir après plus d'une année de tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, leurs ressources étant déjà épuisées par cinq années de crise économique, et alors qu'ils craignent d'être tués comme des dizaines de collègues au cours de l'année écoulée.