Emmanuel Macron juge que les frappes israéliennes au Liban, survenues vendredi matin sont "inacceptables" et "en violation du cessez-le-feu". "Les frappes sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse donnée et qui font le jeu du Hezbollah", estime encore le président français qui reçoit à Paris son homologue libanais Joseph Aoun, alors qu'Israël a bombardé vendredi la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes vers son territoire. SONORE