Le pape Léon XIV arrive sur le site de l'explosion qui a dévasté le port de Beyrouth en août 2020, faisant plus de 220 morts, au dernier jour de son déplacement au Liban. IMAGES
Liban: le pape prie sur le site de l'explosion au port de Beyrouth
