AFP Video • 29/01/2021 à 08:16

La mairie de la ville de Tripoli est en flammes, au quatrième jour de manifestations contre la gestion de la pandémie de coronavirus. Tripoli, deuxième ville du Liban et l'une des plus pauvres du pays, est ainsi le théâtre depuis lundi de violents affrontements nocturnes entre les forces de sécurité et des manifestants excédés par les restrictions sanitaires et une crise économique qui ne cesse de s'approfondir.