information fournie par AFP Video • 16/09/2021 à 20:03

Des dizaines de camions-citernes transportant du fioul iranien et acheminés par le Hezbollah arrivent depuis la Syrie au Liban, en proie à de graves pénuries de carburant. Les camions-citernes sont accueillis par des partisans du Hezbollah brandissant le drapeau jaune du groupe et par des femmes en liesse, jetant du riz et des pétales de rose.