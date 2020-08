Liban: de la colère, eds heurts et l'annonce d'élections anticipées

AFP Video • 09/08/2020 à 10:02

Des milliers de Libanais en colère se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable du drame qui a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés. Le ministère des Affaires étrangères et le QG de l'Association des banques ont été pris d'assaut. Le Premier ministre a annoncé la tenue d'élections parlementaires anticipées.