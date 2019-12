Liban: affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans la capitale

AFP Video • 04/12/2019 à 09:20

IMAGES Affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre à Beyrouth après que les manifestants aient bloque le pont Ring, l'une des principales artères de la ville. Le 29 octobre, le Premier ministre Saad Hariri avait démissionné sous la pression de la rue. Mais un mois plus tard, les protestataires maintiennent la pression pour obtenir un nouveau gouvernement composé d'indépendants et de technocrates.