Lesbienne, musulmane et banlieusarde: Fatima Daas, l'autrice qui conjugue les identités au pluriel

AFP Video • 02/10/2020 à 12:45

Elle a choisi de ne pas choisir et a écrit un livre pour le dire: lesbienne, musulmane et banlieusarde, Fatima Daas, révélation de la rentrée littéraire avec son premier roman "La petite dernière", refuse l'assignation identitaire pour lui substituer une identité plurielle et heureuse.