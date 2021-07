AFP Video • 09/07/2021 à 19:59

Après le retrait discret des troupes américaines de la base aérienne de Bagram la semaine dernière, les soldats afghans se sont retrouvés avec des milliers de prisonniers talibans et des inquiétudes quant aux attaques. Ce complexe tentaculaire abritait à un moment donné des dizaines de milliers de soldats américains et alliés et était l'un des sites militaires les plus importants d'Afghanistan.