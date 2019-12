Les touristes, aubaine et malédiction au pays du père Noël et des Lapons

AFP Video • 24/12/2019 à 07:40

A l'approche des fêtes de fin d'année, la Laponie, région la plus septentrionale de Finlande, accueille un nombre record de vacanciers à la recherche d'une expérience de Noël authentique, dans l'une des plus grandes zones sauvages d'Europe. Le tourisme contribue largement à l'économie locale, mais l'impact d'un grand nombre de visiteurs sur l'environnement arctique vulnérable et sur la population autochtone locale inquiète.