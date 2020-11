AFP Video • 20/11/2020 à 13:01

Les soldats de la paix russes prennent position à la future frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le district d'Aghdam. Depuis trois décennies, le district d'Aghdam en Azerbaïdjan est sous le contrôle des séparatistes arméniens. Dans le cadre de l'accord, l'Arménie et le Nagorny Karabakh doivent renvoyer les districts d'Aghdam, Kalbajar et Lachin à l'Azerbaïdjan à partir du 20 novembre, avec une date limite d'achèvement du 1er décembre.