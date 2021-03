AFP Video • 25/03/2021 à 12:37

La Pologne est l'un des pays de l'UE où le droit à l'avortement est le plus restreint et l'IVG y est désormais interdite en cas de malformation du fœtus. L'hospice périnatal de Varsovie, le plus ancien de Pologne, qui appartient à une ONG, aide les mères dont le bébé a peu de chances de survivre à traverser cette épreuve.